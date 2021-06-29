LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 LGS sonuçları sorgulama ekranı MEB.gov.tr'de olacak!
LGS sonuçları açıklandı mı sorusu, haziran ayının son günü ile beraber gündeme geldi. LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen söz konusu sınavın sonuçları bu hafta erişime açılacak. MEB takvimine göre, LGS sonuçları MEB. gov.tr ekranı üzerinden bu hafta içerisinde duyurulacak. Bu nedenle öğrenciler ve velileri sık sık "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? " soruların yanıt arıyor. İşte MEB takvimine göre LGS sonuç tarihi...
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2021 LGS sonuçları son gelişmeler ile veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından MEB'in yaptığı duyurunun ardından erişime açılacak. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan LGS sınavının sonuçları MEB'in başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ilan edilecek.
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
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SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
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c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
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d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.