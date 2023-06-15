LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. LGS 2023 bu sene 4 Haziran 2023'te gerçekleşti. Milyonlarca öğrencinin ortaöğretime geçiş için katılacağı sınav iki oturumda tamamlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları MEB tarafından değerlendirilecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav sonuçları haziranın son haftasında ilan edilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.