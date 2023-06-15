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LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!

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#LGS Sonuçları 2023#Lgs Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır#Meb
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 01:46

LGS sonuçları sorgulama ekranı MEB.gov.tr veli ve öğrencilerin odaklandığı internet sitesi oldu. Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü organize edildi. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi derslerden yapılan söz konusu sınavda, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı. MEB takviminde LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan değerlendirme sonrası LGS sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, LGS sınav sonuç tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/5LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak LGS sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı Sınav sonuçları MEB.gov.trde olacak

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. LGS 2023 bu sene 4 Haziran 2023'te gerçekleşti. Milyonlarca öğrencinin ortaöğretime geçiş için katılacağı sınav iki oturumda tamamlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları MEB tarafından değerlendirilecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav sonuçları haziranın son haftasında ilan edilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

3/5SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

4/5LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak LGS sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı Sınav sonuçları MEB.gov.trde olacak

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler- dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

5/5LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak LGS sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı Sınav sonuçları MEB.gov.trde olacak

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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