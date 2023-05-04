MEB E-OKUL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş yerleri, salonu, sıra numarası 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.