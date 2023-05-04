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MEB E-OKUL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı?

Güncelleme Tarihi:

#LGS#LGS Sınav Giriş Yerleri#LGS Sınava Giriş Belgesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 16:25

LGS sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Liselere giriş sınavı Haziran ayında düzenlenecek. Sınava giriş belgesi de MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? İşte e-Okul LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

1/4MEB E-OKUL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023 LGSye kaç gün kaldı

LGS sınava giriş belgesi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınav gününe az bir zaman kala 8. sınıf öğrenciler sınav yerleri için gelecek açıklamaya odaklandı. Peki LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 LGS sınava giriş belgesi ne yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

2/4LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri, salonu, sıra numarası 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

3/42023 LGSYE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN YAPILACAK

2023 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

4/4LGSDE KAÇ SORU SORULACAK

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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#LGS#LGS Sınav Giriş Yerleri#LGS Sınava Giriş Belgesi