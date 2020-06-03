LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Liselere Giriş Sınavı ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Liselere giriş kapsamında uygulanacak olan LGS 2020 sınav giriş yerlerinin yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Korona virüsü nedenilye 20 Haziran tarihine ertelenen LGS sınavında sınav giriş yerlerie-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, "LGS soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olmaması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek" dedi. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
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7 Haziran’da yapılması planlanan ve corona virüsü nedeniyle 20 Haziran'a ertelenen LGS için geri sayım devam ediyor. Sınava kısa süre kala öğrenci ve velilerin LGS sınav yerleriyle ilgili araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav kılavuzunda LGS sınav giriş belgelerinin sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edileceği yazıyor. İşte, LGS ile ilgili detaylar.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav ile ilgili 2 önemli kararın alındığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak" dedi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için iki yeni önlemin daha devreye alınmasına karar verildi. Buna göre; geçen yıllarda sınav günü sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak. İkinci önlem olarak da sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılacak.
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'SÜRECİ YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını vurguladı.
Bakan Selçuk, sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
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"Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp, kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar."