LGS saat kaçta bitecek? LGS kaç dakika sürüyor? MEB bilgisi

LGS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu öğrenciler, ve velilerin gündeminde yer alıyor. İlk oturumu sabah saatlerinde başlayan LGS 2 oturumda tamamlanacak. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleşiyor. Peki, 2021 LGS saat kaçta bitecek? LGS sınavı kaç dakika sürecek? İşte LGS sınavının biteceği saat