LGS saat kaçta bitecek? LGS kaç dakika sürüyor? MEB bilgisi
LGS saat kaçta bitecek sorusu Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu aracılığıyla yanıt buldu. LGS saati hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlayacağı, ara verileceği ve tamamlanacağı saat hakkında bilgi verdi. Peki, LGS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, öğrenci yakınlarının araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
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LGS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu öğrenciler, ve velilerin gündeminde yer alıyor. İlk oturumu sabah saatlerinde başlayan LGS 2 oturumda tamamlanacak. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleşiyor. Peki, 2021 LGS saat kaçta bitecek? LGS sınavı kaç dakika sürecek? İşte LGS sınavının biteceği saat
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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..
Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.
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LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.