LGS saat kaçta başlıyor saat kaçta bitecek? Liselere Geçiş Sistemi sınavı boyunca sokağa çıkmak yasak olacak..

Sosyal mesafe sağlandıktan sonra maske çıkarılabilecek Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.



Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.



Veliler okul bahçesine girmeyecek



Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.



Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.



Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.