LGS saat kaçta başlıyor saat kaçta bitecek? Liselere Geçiş Sistemi sınavı boyunca sokağa çıkmak yasak olacak..
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu hem öğrenci yakınları hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alınan karar doğrultusunda sınav saatleri içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki sınav hangi saatler arasında ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS ve YKS gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanının sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından gözler LGS saatlerine çevrildi.
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Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Peki LGS saat kaçta bitecek?
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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK
LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da ilan edilecek.
Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA?
Koronavirüs önlemleri altında yapılacak sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te, ikinci oturum saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.
LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Öğrenciler yanlarında neler bulundurabilecek?
Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
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Sosyal mesafe sağlandıktan sonra maske çıkarılabilecek
Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.
Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.
Veliler okul bahçesine girmeyecek
Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.
Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.
Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.