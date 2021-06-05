LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? LGS sınavı ne zaman bitecek? İşte 2021 LGS sınav süresi...
LGS sınav süresi ile LGS saat kaçta bitecek ve kaçta başlayacak soruları günün en çok öne çıkan konularından oldu. LGS 2021 sınavı 6 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. LGS'de birinci oturum sonrası ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak LGS sınavına girecek olan öğrenciler ve öğrenci velileri yarınki sokağa çıkma yasağından muaf olacak. LGS sınav saatine göre hazırlıklarına yön verecek olan ilkokul 8. sınıf öğrencileri, söz konusu sınavın bitiş ve başlangıç tarihine odaklandı. Peki, LGS saat kaçta bitecek, kaçta başlayacak? İşte, 2021 LGS sınav süresi hakkında bilgiler.
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LGS kaç dakika sürecek sorusu, sınava girecek olan öğrenciler ve öğrenci yakınları için kritik bir önem arz edecek. Okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek olan pek çok kişi, LGS saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS kaç saat sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..
Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.
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LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.