LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 tarihi için gözler MEB’de
LGS 2022 tarihi için heyecan giderek artıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Birimci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden soruluyor. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından gözler LGS tarihine çevrildi. Peki, LGS 2022 ne zaman yapılacak?
LGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. LGS için araştırmalar hız kazandı. Merkezi olarak düzenlenen sınav geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleştirildi. Sınavda öğrenciler ilk oturumda 50 soru, ikinci oturumda 40 soru soruldu. Henüz 2022 LGS tarihi açıklanmadı. İşte detaylar
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS 2022 tarihi henüz açıklanmadı. LGS geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde yapıldı. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.
MEB, ARALIK AYI YARDIMCI KAYNAK DESTEK PAKETİNİ YAYIMLADI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere sunulan destek kitaplarının üçüncüsü erişime açıldı. Pakette, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı. Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik bin 350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.