LGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS hakkında ayrıntılar

Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihleri oldu. 2021 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2021 LGS hakkında bilgi...