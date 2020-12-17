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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 12:21 | 

LGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS hakkında ayrıntılar

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi, son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci ve ailesi sınav tarihini sorguluyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS hakkında ayrıntılar

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Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihleri oldu. 2021 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2021 LGS hakkında bilgi...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

3LGS 2021E KİMLER BAŞVURABİLECEK
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LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

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