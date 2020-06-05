LGS ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS sınavı tarihi

LGS’nin ne zaman yapılacağı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıklamıştı. İşte 2020 LGS tarihi…



LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıklamıştı.