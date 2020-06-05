LGS ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS sınavı tarihi
LGS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıklamıştı. MEB örnek soruları ve çalışma sorularını resmi internet sitesi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Sınav 2020 yılında 20 Haziran’da yapılacak. İşte LGS haziran ayı çalışma soruları ve detaylar…
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LGS’nin ne zaman yapılacağı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıklamıştı. İşte 2020 LGS tarihi…
LGS NE ZAMAN YAPILACAK? LGS 20 Haziran tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıklamıştı.
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LGS HAZİRAN AYI ÇALIŞMA SORULARI YAYIMLANDI
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik haziran ayı çalışma soruları yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.