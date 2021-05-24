LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama
LGS 2021 sınavının durumu koronavirüs salgını devam ederken öğrenciler başta olmak üzere binlerce vatandaşların gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada LGS tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, söz konusu sınavın kontrollü olarak yapılacağını belirterek, "Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak." dedi. Bakan Selçuk veli ve öğrencilerin merak ettiği LGS ertelenecek mi? sorusuna da net yanıt verdi. İşte, 2021 LGS sınav tarihi ve konu ile ilgili Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar.
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LGS sınav ertelenecek mi sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama ile belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler söz konusu sınava haziran ayında katılacak. Canlı yayında sınava dair bilgiler veren Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. " dedi. Öte yandan LGS müfredatı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Selçuk bu yıl dil bilgisinden soru sorulmayacağını bildirmişti.
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LGS ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğrenci ve velilerin merak ettiği "LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Selçuk şunları söyledi;
LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.
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Ek öğretmen atamalarına da değinen Selçuk "Bunu tekrar tekrar soruyorlar. Şu anda bir değişiklik yok. Ama artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. İmkan doğduğunda artmasını isteriz, buna ihtiyacımız var. Onların da ne kadar istediğinin farkındayız. Bunu belirleyen bütçe imkanları. Bu sene bir düşüklük oldu. Engelli öğretmenlerin atamasını geçtiğimiz dönemlerde yaptık yine yapacağız merak etmesinler." dedi.
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"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLENEBİLİR"
Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü; Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenlerimiz programlara katıldı. Adaylık kaldırma sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi yok TBMM'nin yetkisi var. Adaylık kaldırma sınavı kanun değişikliği ile düzenlenebilir. O da Meclis'in yetkisinde.
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LGS MÜFREDATI NASIL OLACAK?
15 Mayıs tarihinde açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk “Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.
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Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.