LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama

Ek öğretmen atamalarına da değinen Selçuk "Bunu tekrar tekrar soruyorlar. Şu anda bir değişiklik yok. Ama artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. İmkan doğduğunda artmasını isteriz, buna ihtiyacımız var. Onların da ne kadar istediğinin farkındayız. Bunu belirleyen bütçe imkanları. Bu sene bir düşüklük oldu. Engelli öğretmenlerin atamasını geçtiğimiz dönemlerde yaptık yine yapacağız merak etmesinler." dedi.