LGS ne zaman yapılacak? 2021 Liseler Giriş Sınavı için geri sayım!
Hayalini kurdukları okullarda eğitim almak için dönem boyunca sıkı şekilde ders çalışan liseli adayları artık sınav tarihine odaklandı. 2021 LGS'nin MEB tarafından ne zaman ve hangi gün organize edileceğini sorgulayan adaylar ve aileleri, konu hakkında net bilgileri internette araştırıyor. Peki, 2021 LGS ne zaman yapılacak?
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Bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde geçen LGS hazırlıklarında artık sona gelindi. MEB'in düzenleyeceği ve yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı LGS için artık nefesler tutuldu. Haziran ayına günler kala, 2021 LGS'nin düzenleneceği tarih merak konusu oldu. İşte, MEB'in açıkladığı 2021 LGS sınav tarihi...
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"LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusu için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.
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Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk “Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.
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2021 LGS TAKVİMİ
LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." demişti.