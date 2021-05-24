LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS için geri sayım başladı!.. İşte sınav tarihi

LGS NE ZAMAN? LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.



Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." demişti.



