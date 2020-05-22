Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 14:06 , 22 Mayıs 2020 - 14:06

LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS ne zaman?

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ile öğrenci velisinin heyecanla beklediği 2020 LGS için artık son viraja girildi. Bu yıl corona virüsü salgını gölgesinde geçecek LGS'ye hazırlanan öğrenciler, bir yandan da haziran ayına kısa süre kala tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak?