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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 14:06,

LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS ne zaman?

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ile öğrenci velisinin heyecanla beklediği 2020 LGS için artık son viraja girildi. Bu yıl corona virüsü salgını gölgesinde geçecek LGS'ye hazırlanan öğrenciler, bir yandan da haziran ayına kısa süre kala tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından hazırlanan Mayıs ayı örnek kitapçığı yayımlandı. Öte yandan sınava günler kala, sınav tarihi araştırmaları da yoğunlaştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2MAYIS ÖRNEK SORULARI
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MAYIS ÖRNEK SORULARI

MEB, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

3LGS 2020 NE ZAMAN
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LGS 2020 NE ZAMAN?

2020 Liselere Giriş Sınavı Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak.

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