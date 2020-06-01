LGS ne zaman? Sınav yerlerinin açıklanacağı LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS tarihindeki değişikliği duyurmuştu. Yeni tarihin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerleri bilgisini de içeren LGS sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, LGS ne zaman? Sınav yerlerinin açıklanacağı LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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Daha önce 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS 2020 sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi. Yaklaşık iki hafta ertelenen sınava sayılı gün kalmasıyla birlikte LGS sınav giriş belgesi için araştırmalar başladı. Sınav yerlerinin açıklanacağı LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilmektedir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.
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LGS için yeni düzenleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olmaması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ile ilgili açıklama yaptı.
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Önceliğin çocukların sağlığı ve güvenliği olduğunu söyleyen Selçuk, "LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi.
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LGS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.
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Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.