LGS ne zaman? Sınav yerlerinin açıklanacağı LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.



T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.



Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.