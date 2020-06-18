LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2020 LGS örnek soruları

LGS örnek soruları, sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Peki LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte her ayı yayımlanana örnek sorular ve merak edilen soruların yanıtları…



LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

