LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2020 LGS örnek soruları
LGS için geri sayım başladı. LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan merkezi sınavda önlemler artırılıyor. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken bu yıl bu sayı 18 bin 139'a, salon sayısı 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkarıldı. İşte LGS örnek soruları ve sınav tarihi ile ilgili detaylar…
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LGS örnek soruları, sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Peki LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte her ayı yayımlanana örnek sorular ve merak edilen soruların yanıtları…
LGS NE ZAMAN YAPILACAK? LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
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Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır. ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
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LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI
LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2020 LGS örnek sorularına ulaşabilirsiniz.