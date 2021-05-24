LGS ne zaman? LGS sınav yerleri belli oldu mu?

LGS sınav yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak. Bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı LGS 2021 sınavı ne zaman uygulanacağı ile de gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan erteleme haberlerinin bu yıl da iddia olarak gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, LGS ne zaman ve ertelenecek mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, MEB tarafından açıklanan bilgilere göre LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler