LGS ne zaman? LGS sınav yerleri belli oldu mu?

LGS ne zaman ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, sınavı yakından takip eden pek çok öğrenci, veli ve eğitimci tarafından araştırılıyor. LGS sınav yerleri bilgisini sınava çok kısa bir süre kala paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin hangi okulda sınava dahil olacağını netleştirmiş oluyor. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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LGS sınav yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak. Bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı LGS 2021 sınavı ne zaman uygulanacağı ile de gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan erteleme haberlerinin bu yıl da iddia olarak gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, LGS ne zaman ve ertelenecek mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, MEB tarafından açıklanan bilgilere göre LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğrenci ve velilerin merak ettiği "LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Selçuk şunları söyledi;
LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.
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LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav yerleri, 27 Mayıs Perşembe günü E-Okul üzerinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.
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Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
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Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.