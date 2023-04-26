LGS SINAVI NE ZAMAN, kaç gün kaldı 2023? LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MEB LGS takvimi

LGS ne zaman sorusu, sınav tarihi yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. Her sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan söz konusu sınav için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Sınava kısa süre kala LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtına gözler çevrildi. MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav giriş belgesi 26 Mayıs'ta ilan edilecek. 2023 LGS sınavı ise 4 Haziran 2023'te gerçekleşecek.