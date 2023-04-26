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LGS SINAVI NE ZAMAN, kaç gün kaldı 2023? LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MEB LGS takvimi

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#LGS Sınavı Ne Zaman 2023#LGS Sınav Yerleri#Lgs Sınav Belgesi Ne Zaman Yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 21:08

LGS sınav tarihi, mayıs ayının yaklaşmasıyla veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın tarihi ( 2023 LGS) MEB sınav takviminde belli oldu. Başvuruları 3-13 Nisan'da yapılan LGS sınavına, deprem bölgesi olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrenciler, istemeleri halinde diğer illerde girebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Mayıs ayında LGS sınav giriş yerleri MEB tarafından ilan edilecek. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılar.

1/5LGS SINAVI NE ZAMAN, kaç gün kaldı 2023 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı İşte MEB LGS takvimi

LGS ne zaman sorusu, sınav tarihi yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. Her sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan söz konusu sınav için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Sınava kısa süre kala LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtına gözler çevrildi. MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav giriş belgesi 26 Mayıs'ta ilan edilecek. 2023 LGS sınavı ise 4 Haziran 2023'te gerçekleşecek.

2/5LGS 2023 NE ZAMAN, KAÇ SAAT SÜRECEK

LGS 2023 NE ZAMAN, KAÇ SAAT SÜRECEK?

Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacağını bildirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

3/5LGS SINAVI NE ZAMAN, kaç gün kaldı 2023 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı İşte MEB LGS takvimi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz."

4/5LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak.

5/5SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK

SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

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