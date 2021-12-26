LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB LGS 2022 tarihini açıkladı
LGS 2022 tarihi için beklenen açıklama geldi. Liselere giriş kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan söz konusu sınavın tarihini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, duyurdu. Hayallerindeki liseye girmek için öğrencilerin ter dökeceği LGS haziran ayında gerçekleşecek. Peki, LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman gerçekleşecek? İşte, LGS sınav tarihi ve detaylar...
LGS 2022 tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2022 için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.
LGS 2022 TARİHİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
Bakan Özer, katıldığı televizyon programında LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.
Bakan Özer, katıldığı televizyon programında LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.
Liselere Geçiş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı çok merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.