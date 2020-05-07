LGS ne zaman 2020? LGS sınavı hangi tarihe ertelendi, başvurular nasıl yapılacak? Takvim belli oldu

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az yedi gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.