LGS ne zaman 2020? LGS sınavı hangi tarihe ertelendi, başvurular nasıl yapılacak? Takvim belli oldu
2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişti. Bu kapsamda 3 Nisan'da yayınlanan 2020 LGS başvuru kılavuzu bilgileri yeniden güncellendi. Bu bilgilere göre, LGS başvurularıyla da ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Ayrıca bu yılki LGS sınavına tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. LGS sınavı tarihinin değişmesi ve 2020 LGS sınav takviminin değişmesiyle beraber, gözler LGS güncel sınav tarihine çevrildi. Peki, LGS ne zaman 2020? LGS sınavı hangi tarihe ertelendi? Hangi konulardan soru gelecek? İşte, 2020 LGS sınav tarihi ve LGS 2020 sınav başvuru kılavuzunda yer alan bazı bilgiler...
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LGS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı söz konusu sınavın tarihinin değişmesiyle berbaber gündeme geldi. LGS sınav tarihinde yapılan değişiklik kapsamında, LGS sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanacak. Tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Peki, LGS sınavı hangi tarihte? İşte, 2020 LGS sınav tarihi ve LGS sınav konularıyla ilgili detaylar.
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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayıs tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda e LGS 2020 tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada LGS sınav tarihinin değiştiğini ifade etti, Erdoğan LGS 2020'nin 20 Haziran’da yapılacağını ifade etti.
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ÖĞRENCİLER KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamay geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.
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SINAV NASIL OLACAK?
Sınav sistemi konusunda da açıklama yapan Selçuk, şunları ifade etti;
Sınav 2 oturumda olacak. İki sınav arasında 45 dakikalık bir boşluk var. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak."
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HANGİ KONULARDAN SORU GELECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.
Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik
kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası
.T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.
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LGS KILAVUZU GÜNCELLENDİ
Kılavuza göre, bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Yapılan önemli değişikliklerden biri de sınav giriş belgelerine ilişkin. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az yedi gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.