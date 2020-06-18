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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 20:55,

LGS ne zaman 2020? LGS saat kaçta başlayacak ve ne zaman bitecek?

LGS ne zaman? Liselere giriş kapsamında uygulanacak olan 2020 LGS sınavı için geri sayım devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, LGS günü sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kararının ardından, LGS başlayış ve bitiş saati gündeme geldi. LGS saati merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS örnek sorularını internet sitesinden yayımladı. İşte, LGS sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar...

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LGS ne zaman, saat kaçta sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS ve YKS gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanının sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından gözler LGS saatlerine çevrildi. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

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Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

3LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI
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LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2020 LGS örnek sorularına ulaşabilirsiniz.

LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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