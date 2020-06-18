LGS ne zaman 2020? LGS saat kaçta başlayacak ve ne zaman bitecek?

LGS ne zaman, saat kaçta sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS ve YKS gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanının sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından gözler LGS saatlerine çevrildi. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. İşte detaylar...



LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

