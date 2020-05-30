LGS nasıl yapılacak? Sınavda maske takmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Selçuk yanıtladı

- Soru: Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?



Cevap: Bu durumda, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonları kullanılabilecek.



- Soru: Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?



Cevap: Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.



- Soru: Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?



Cevap: Bu öğrencilere, başvuru yapılması halinde hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek.



- Soru: LGS için örnek sorular yayımlanmaya devam edecek mi?



Cevap: Örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek."