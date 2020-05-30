LGS nasıl yapılacak? Sınavda maske takmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Selçuk yanıtladı
LGS nasıl yapılacak? Liselere giriş kapsamında sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan LGS sınavına haftalar kaldı. Söz konusu sınava kısa süre kala, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın nasıl gerçekleştirileceğine dair detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. 2020 LGS konuları ve sınav yerleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı videoda, sınav görevlileri ve öğrencilere ücretsiz maske verileceğini söyledi. İşte, LGS sınavında maske takmak zorunlu mu? sorusunun yanıtı.
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2020 Liselere Giriş Sınavı Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran tarihinde düzenlenecek. Salgın sürecinde sınava dair velilerin ve öğrencilerin kafasındaki soru işaretleri oluştu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, maske takma zorunluluğu ile ilgili, "Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilir." yanıtını verdi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında video paylaştı. Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:
Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?
Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.
- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?
Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.
- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?
Cevap: Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.
- Soru: Kimlik belgelinde fotoğraf şartı aranacak mı?
Cevap: Geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulu çıkartıldı.
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- Soru: Öğrenciler sınavda hangi konulardan sorumlu olacaklar?
Cevap: Sınavda sadece 8'inci sınıfın birinci dönemine ait müfredat ve kazanımlarından sorular olacak.
- Soru: Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?
Cevap: Hayır. Sınavla öğrenci alan okullara girmek isteyen öğrenciler bu sınava girebilir.
- Soru: Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin liseye yerleştirmeleri nasıl olacak?
Cevap: Bu öğrencilerin yerleştirmeleri puansız yerel yerleştirme ile yapılacak.
- Soru: Öğrenci sınava hangi okulda gireceğini nereden öğrenecek?
- Soru: Farklı illerde bulunması zorunlu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecekler mi?
Cevap: Öğrenciler mücbir sebeplerden dolayı bulundukları illerde sınava girebilecekler.
- Soru: Sınavda ne gibi koruyucu önlemler alınacak?
Cevap: Tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda dezenfektan malzemeleri bulundurulacak. Öğrenciler bekletilmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınav salonlarına alınacaklar. Okul girişlerinde rehber öğretmenleri de destek olacaklar.
- Soru: Sınav esnasında çocuklar maskelerini çıkartabilecek mi?
Cevap: Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilir.
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- Soru: Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?
Cevap: Bu durumda, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonları kullanılabilecek.
- Soru: Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?
Cevap: Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.
- Soru: Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?
Cevap: Bu öğrencilere, başvuru yapılması halinde hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek.
- Soru: LGS için örnek sorular yayımlanmaya devam edecek mi?
Cevap: Örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek."