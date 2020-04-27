LGS nasıl düzenlenecek? LGS konuları değişecek mi? MEB'ten cevap geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Sınava kısa süre kala öğrenci ve velilerin merak ettiği LGS nasıl düzenlenecek? LGS konuları değişecek mi? sorusunun yanıtını veren Bakan Selçuk, canlı yayıda yaptığı açıklamada, korona virüsü önemleri devam ederken yüz yüze uygulanacak olan LGS sınavı ilgili tedbir paketinin detaylarını bildirdi. Peki, LGS ertelenecek mi? İşte, LGS sınav tarihi ve LGS konularıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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Koronavirüsü nedeniyle, okullarda uzaktan eğitim süreci devam ederken, 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Veli, öğrenci ve eğitimcilerin kafasındaki soru işaretlerini yanıtlayan Selçuk, "Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz." diyerek sınavla ilgili bilgiler verdi. İşte, LGS nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler..
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LGS NASIL DÜZENLENECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran’da gerçekleşecek sınavın yüz yüze yapılabilmesiyle ilgili tedbir paketinin hazır olduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, sınavın sosyal mesafe kuralına göre yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu:
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"Bizim burada yapmak istediğimiz şey çocukların motivasyonunu kırmadan, bölmeden, mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda bu sınavı yapmak. Bunun için de Türkiye'deki istatistiklere bakıyoruz. Daha dün Bilim Kurulu'nda bu meseleyle ilgili bir istişare oldu. Bizim de içinde bulunduğumuz bir değerlendirme yapıldı. Tüm bunları önümüzdeki haftalar içerisinde değerlendirip, biz de her şekilde online olmamak şartıyla, çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Düzenlemelerle ilgili de acaba ülkemizde kaç sınıf, kaç sıra var? Şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerimizin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Bu yüzden ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Farklı uygulamalara açığız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."
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LGS İÇİN ÇALIŞMA SORULARI ÖRNEK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor. Bakanlık, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımladığı örnek soru kitapçığını, bu süreçte ayda iki kez sunmaya başlamıştı. Bakanlık şimdi de 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımladı.
MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayımlamayı hedefliyor.
Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.
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LGS KONULARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı.
7 Haziran’da yapılacak sınavda birinci dönemde yüz yüze işlenen derslerden soru geleceği, uzaktan eğitimde işlenen konulardan soru sorulmayacağı açıklanmıştı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında dün yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
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Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.
Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.
Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.