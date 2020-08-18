LGS nakil tercihi 2020 nasıl yapılır? E-okul LGS 3. tercih başvuru ekranı

LGS nakil tercih ekranı yoğun ilgi görüyor. LGS 2. nakil işlemleri 17 Ağustos tarihinde başladı. Yerleştirmeye esas nakil başvurularını yapmak isteyen adaylar e-okul sistemine yoğun ilgi gösteriyorlar. 2020 Yerel Yerleştirme 17 Ağustos 2020 tarihli Yerleştirmeye Esas 1. nakil yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları bilgisi yayımlandı. İşte LGS 3. tercih başvuru ekranı ve boş kontenjanlar