LGS nakil tercihi 2020 nasıl yapılır? E-okul LGS 3. tercih başvuru ekranı
LGS nakil tercihleri için süreç devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos’ta açıklandı. Bu açıklamanın ardından 2. nakil başvuruları için süreç başladı. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor. İşte e-okul LGS nakil başvuru ekranı
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LGS nakil tercih ekranı yoğun ilgi görüyor. LGS 2. nakil işlemleri 17 Ağustos tarihinde başladı. Yerleştirmeye esas nakil başvurularını yapmak isteyen adaylar e-okul sistemine yoğun ilgi gösteriyorlar. 2020 Yerel Yerleştirme 17 Ağustos 2020 tarihli Yerleştirmeye Esas 1. nakil yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları bilgisi yayımlandı. İşte LGS 3. tercih başvuru ekranı ve boş kontenjanlar
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LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 17 tarihinde başladı ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvurular e-Okul üzerinden alınıyor. Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik no, öğrenci okul no ve güvenlik kayıt no’yu girmeleri gerekiyor.
Güvenlik Kayıt No alanını ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini girmelisiniz. Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan "Güvenlik Kayıt No" değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası' nı öğrenebilirsiniz.
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BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR YAYIMLANDI
2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 17 Ağustos 2020 tarihli Yerleştirmeye Esas 1. nakil yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.