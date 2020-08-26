LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 3. nakil sonuçları için gözler MEB'e çevrildi

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili son açıklama 24 Ağustos’ta yapıldı. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuç açıklanma tarihi ile ilgili duyuru yaptı.