LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 3. nakil sonuçları için gözler MEB'e çevrildi
LGS tercih sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. LGS’ye giren adaylar için tercih süreci devam ediyor. Birinci ve ikinci nakilin ardından sıra son nakil işlemlerine geldi. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. Peki LGS 3. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili son açıklama 24 Ağustos’ta yapıldı. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuç açıklanma tarihi ile ilgili duyuru yaptı.
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LGS NAKİL KOMİSYONU BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
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LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kılavuzu içerisinde 28 Ağustos tarihinde, ‘İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi’ nin yapılacağı aktarılıyor. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.