LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 1. Nakil (2. tercih) sonuçları için tarih belli oldu
LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecinin tamamlamasıyla erişime açılacak. 2. Tercih olarak da bilinen lise 1. nakil işlemleri MEB e okul ekranı üzerinden alınacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.
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LGS 1. Nakil ya da diğer bir ifadeyle 2. Tercih sonuçları için geri sayım başladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseden memnun olmayan öğrenciler, LGS 2. Tercih işlemleri boş kontenjanlara göre okul seçimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürlüklerinde onaylattırdı. Peki, merakla beklenen LGS 1. Nakil (2. Tercih)sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgilerLGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlamasıyla birlikte erişime açılacak. MEB'e bağlı okullarda tercihlerini onaylatacak olan öğrenciler, 14 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Bu işlemi yapmayan öğrencinin tercihleri geçersiz sayılacak.
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2. TERCİH (1. NAKİL) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.
Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.
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NAKİL BAŞVURULARI OKULLARDA ONAYLANACAK
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek.
Okul müdürlükleri, Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısınınonaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek konusunda sorumlu olacak.