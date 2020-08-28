LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler LGS 3. nakil tercih sonuçlarına çevrildi
LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Birinci ve ikinci nakilin ardından adaylar son nakil işlemlerini yaptılar. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alındı. İşte sonuçlar ile ilgili detaylar..
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LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında sınava giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alındı. İşte MEB takvimine göre LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...
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LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kılavuzu içerisinde 28 Ağustos tarihinde, ‘İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi’ nin yapılacağı aktarılıyor. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.