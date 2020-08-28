LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler LGS 3. nakil tercih sonuçlarına çevrildi

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında sınava giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alındı. İşte MEB takvimine göre LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...