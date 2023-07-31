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LGS NAKİL SONUÇLARI 2023 SORGULAMA (TIKLA ÖĞREN) | meb.gov.tr LGS (lise) 1. nakil sonuçları açıklandı! LGS tercih sonucu nasıl sorgulanır?

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#LGS Nakil Sonuçları 2023#MEB#Lise 2. Tercih (Yerleştirme) Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:17

LGS 1. nakil sonuçları (2. tercih) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması ile 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları erişime açıldı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 milyon 14 bin 675 öğrenci tercih bulunmuş ve öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşmişti. Tercihlerin ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacağı belirtildi. Lise 1. nakil sonuçları meb.gov.tr üzerinden TC kimlik no ve doğum tarihi ile görüntülenebilecek. İşte LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ekranı...

1/3LGS NAKİL SONUÇLARI 2023 SORGULAMA (TIKLA ÖĞREN) | meb.gov.tr LGS (lise) 1. nakil sonuçları açıklandı LGS tercih sonucu nasıl sorgulanır

LGS nakil sonuçları erişime açıldı. LGS ilk tercih süreci 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri de 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları bugün (31 Temmuz) açıklandı. İşte LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası...

2/3LGS 2023 NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS 2023 NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçları (2. Tercih) olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları açıklandı. E-Okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

LGS 2023 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/3LGS 2. NAKİL (3.TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN

LGS 2. NAKİL (3.TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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#LGS Nakil Sonuçları 2023#MEB#Lise 2. Tercih (Yerleştirme) Sonuçları

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