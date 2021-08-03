LGS nakil başvurusu ne zaman bitecek? Liselere yerleştirmede ikinci nakil başvuruları başladı!
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Şimdi ise ikinci nakil sonuçları gündem oldu. Peki, LGS nakil başvurusu ne zaman bitecek?
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26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. İşte, liselere yerleştirmede ikinci nakil başvuruları...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
2 Ağustos'ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
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SONRA NE OLACAK?
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.