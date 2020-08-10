LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte LGS 2020 (lise) nakil işlemleri başvuru ekranı

LGS nakil başvurusu ile ilgili araştırmalar, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlandı. LGS nakil işlemleri yoğun ilgi görüyor. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?
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LGS nakil işlemleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Lise nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır sorusu yoğun ilgi görüyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecekler. Birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. İşte e-okul giriş ekranı ve detaylar…
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.