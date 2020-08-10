LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte LGS 2020 (lise) nakil işlemleri başvuru ekranı

LGS nakil işlemleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Lise nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır sorusu yoğun ilgi görüyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecekler. Birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. İşte e-okul giriş ekranı ve detaylar…



LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.