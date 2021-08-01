LGS nakil (2. tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!
LGS 2. tercih sonuçları için gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki nakil işlemleri 26-30 Temmuz arasında alındı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları hafta başında açıklanacak. LGS 2. tercihleri olarak da bilinen nakil sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından e Okul ve MEB.gov.tr'nin internet sitesinden sorgulamaya açılacak. Peki, LGS nakil (2. tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, lise yerleştirme sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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LGS nakil sonuçları son gelişmeler ile öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Lise 2. tercihler olarak anılan 1. nakil tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erdi. Lise 2. tercihler için tarih detayları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercihleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacak. LGS nakil sonuçları MEB'in yapacağı duyurunun ardından "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenci T.C kimlik numarası ile öğrenilecek.
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LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
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Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerinde ilan edilecektir.
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LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
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Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.