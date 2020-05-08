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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:41,

LGS mayıs ayı örnek soruları yayımlandı! LGS 2020 soruları nasıl olacak?

LGS örnek soruları her ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak. İşte LGS’de çıkacak konular ve sorular ile ilgili detaylar…

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LGS sorularının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada mayıs ayı örnek soruları yayımlandı. Sınav 20 Haziran’da yapılacak.

2LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI
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LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığına ilişkin paylaşımda bulundu.
LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

3LGS KONULARI NASIL OLACAK
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LGS KONULARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.
Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.
Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS 20 Haziran’da yapılacak.

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