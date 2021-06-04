MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı! MEB LGS soruları sözel ve sayısal kitapçığı
GeriGündem LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı! MEB LGS soruları sözel ve sayısal kitapçığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04 Haziran 2021 - 10:55 | 

LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı! MEB LGS soruları sözel ve sayısal kitapçığı

LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı, sınav öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her ay örnek sorular kitapçığı yayımlayarak LGS hakkında öğrencilerde fikir oluşmasına imkan tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesi son örnek sorular kitapçığı olan LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığını erişime açtı. İşte, Sözel ve Sayısal alanda soruların yer aldığı LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

LGS örnek sorular kitapçığı aracılığıyla sınava yönelik son hazırlıklarını yapmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, LGS örnek sorular kitapçığı nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

3

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmıştı.

Mayıs Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi