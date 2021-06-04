LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı! MEB LGS soruları sözel ve sayısal kitapçığı

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.