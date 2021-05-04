LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı!
LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yayımlanan LGS soru paketi ile öğrenciler sınava yönelik hazırlıklarına devam edebilecek. Mayıs ayı örnek soruları ile birlikte 2018 Ekim ayından itibaren 8’inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105’e ulaştı. İşte, LGS Mayıs ayı örnek sorular kitapçığı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan mayıs ayı örnek soru kitapçığının kullanıma sunulduğunu duyurdu.
MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında ’Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik sunulan 6’ncı soru paketi, öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8’inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105’e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek ’Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkez Sınav’a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara ’meb.gov.tr’ ve ’http://odsgm.meb.gov.tr/’ adresinden erişilebiliyor.
Mayıs Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.