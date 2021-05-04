LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan mayıs ayı örnek soru kitapçığının kullanıma sunulduğunu duyurdu.



MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında ’Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik sunulan 6’ncı soru paketi, öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.