LGS Mayıs ayı 2. örnek soru paketi yayımlandı! LGS Mayıs ayı örnek soruları yayında!

TOPLAM 2 BİN 516 SORULUK KAYNAK LGS’ye katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri ve Türkiye’nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS’ye hazırlık sürecinde sunduğumuz örnek sorularımızla öğrencilerimizin sınav kaygısı yaşamadan, motivasyonlarını yükselmenin çabasındayız” dedi. Bakan Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınavla ilgili başta sağlık tedbirleri olmak üzere her türlü detaya en ince ayrıntısına kadar hazırlandıklarını belirterek, “Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrencilerimizin her an yanında olabilmek için sunduğumuz alternatif kaynakları çeşitlendirdik. Ayda bir kez yayımladığımız “Örnek Soru Kitapçığı”nı 2 kez yayımlamaya başladık. Bugün “Çalışma Soruları Destek Paketi”nin de üçüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 2516 soruluk bir kaynağı erişime açtık” diye konuştu.