LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki bazı sınavların ertelenmesi, LGS’nin (Liselere Geçiş Sınavı) tarihiyle ilgili de soru işaretlerine neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, son olarak nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu. Peki, LGS’de bir değişiklik yaşandı mı, sınav ertelendi mi? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı bir programda ‘Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?’ sorusuna verdiği yanıt…
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Corona virüsü nedeniyle ÖSYM ve MEB bünyesindeki bazı sınavlar için erteleme kararına varıldı. Nisan ayında yapılacak yakın tarihli sınavların ertelenmesi ardından gözler LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tarihine çevrildi. Peki, LGS ile ilgili herhangi bir gelişme yaşandı mı? LGS sınavı ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?" şeklindeki soru üzerine de Bakan Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
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CUMHURBAŞKANI DEĞİNMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan birinde ise “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” İfadelerini kullanmıştı.
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LGS 2020 TARİHİ
LGS sınavının bu yılki tarihi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan MEB takvimiyle duyurulmuştu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.