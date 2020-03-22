LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?" şeklindeki soru üzerine de Bakan Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.