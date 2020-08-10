LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları MEB sorgulama ekranı: LGS tercih sonucu 2020 son dakika açıklandı

- Öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girdi



Anadolu liselerine geçen yıl giren öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken, 2020'de de bu oran değişmedi ve bu liselere yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u yine ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girme imkanı buldu.



Geçen yıl Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87'si ilk 3 tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşirken, 2020'de bu oran yüzde 87,26'ya yükseldi.



Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. Geçen yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u ilk 3 tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girmeye hak kazanırken, 2020'de bu oran yüzde 82'ye yükseldi.



- Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 40 arttı



MEB son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi.



Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020'de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13'e yükseldi. Diğer taraftan, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Bu sonuçlar, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.



- Yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı arttı



MEB başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmelerini sağlamak için Ankara'da ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurmuştu. Her iki okul geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci almıştı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci yerleşmişti.



Bu sene her iki okul da yüzde 1'lik dilimden öğrenci almaya devam ederken bu okullara İstanbul'da yeni bir okul daha eklendi.İstanbul'da ilk kez öğrenci alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüzde 0,47'lik öğrenci diliminden öğrenci aldı. Diğer taraftan MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, İSO, İTO ve İTÜ arasında iş birliği kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.



- Süreç sonunda herkes yerleştirilecek



İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.



Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.



Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.