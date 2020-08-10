LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları MEB sorgulama ekranı: LGS tercih sonucu 2020 son dakika açıklandı
LGS tercih ve yerleştirme sonuçları, son dakika açıklandı.. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da erişime açılan LGS yerleştirme sonuçları MEB'in www.meb.gov.tr internet sitesinden sorgulanacak. Lise yerleştirme işlemleri sonrası tercih etmiş oldukları okul gelmeyenler, 2. tercih dönemi olarak da adlandırılan 1. nakil sürecindeki boş kontenjanları beklemeye başladı. 10 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapılacak olan 1. nakil işlemi kapsamında yine yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil sürecini bekleyecek. Diğer taraftan LGS tercih sonuçları için açıklama yapan MEB, yerleşen öğrencilerin yaklaşık yarısının (%53,76) Merkezî Sınav Puanı, 390 ile 500 puan aralığında yer aldığını duyurdu. İşte, LGS tercih sonuçları ve lise yerleştirme sürecine dair bazı bilgiler..
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LGS tercih sonuçları, lise yerleştirme sonucu kapsamında MEB tarafından yapılan resmi duyurunun ardından erişime açıldı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ardından tercih süreci 29 Temmuz tarihinde tamamlanmış ve öğrenciler LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçmişti. MEB tarafından 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağı daha önce duyurulan LGS tercih sonuçları, saat 09.00 itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuçların ardından 2. tercih olarak da adlandırılan 1. nakil dönemi resmen başlamış olacak. İşte, lise yerleştirmelerinin yapıldığı LGS tercih sonuçları ekranı
2020 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDILGS tercih sonucu açıklandı. Lise tercihleri kapsamında hangi okula yerleştiğini görebilecek olan pek çok öğrenci, bu bilgileri MEB tarafından yayımlanan sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilecek. Öğrenciler, LGS tercih sonucu sonrası lise yerleştirme durumuna göre nakil için bekleyişe geçecek ya da yerleştirme yapılan okul için kayıt gününü bekleyecek. İşte, nefeslerin tutulduğu, milyonlarca kişinin merakla beklendiği LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi.
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum. #liseyehoşgeldiniz"
"Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. #liseyehoşgeldiniz"
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LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
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Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.
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MEB yine bir ilke imza atarak sonuçlarla birlikte yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kapsamlı iki ayrı raporu "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden kamuoyuyla paylaştı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak yer alıyor.
Yürütücülüğünü MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporların birincisi, "2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlığı ile yayımlandı. Rapor yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylı analizler içeriyor."2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı" başlıklı ikinci raporda ise merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin sınav performansları analiz ediliyor.
"LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlıklı rapora göre, LGS kapsamında yapılan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluk sağlandı.
Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019'da 139 bin 600 iken, bu liselere 138 bin 993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkanı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 53 arttı.
- Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 92'si ilk 3 tercihinden birine yerleşti
Sınavsız yerel yerleştirmede 2019'da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020'de bu oran yüzde 92'ye yükseldi.
Bu yıl öğrenci sayısında 2019'a göre yaklaşık 500 binlik artış olması kamuoyunda süreçle ilgili kaygıları artırmıştı. Bu kapsamda, öğrenci sayısındaki 500 binlik artışa rağmen sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk 3 tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşmeleri, MEB'in süreci yönetmedeki başarısını ortaya koydu.
Diğer taraftan sınavsız yerleştirmede öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Böylece sınavsız yerleşen öğrencilerin yaklaşık yarısı birinci tercihlerindeki liselere yerleşme imkanı buldu.
Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il veya ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız bir şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini gösteriyor.
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- Öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girdi
Anadolu liselerine geçen yıl giren öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken, 2020'de de bu oran değişmedi ve bu liselere yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u yine ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girme imkanı buldu.
Geçen yıl Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87'si ilk 3 tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşirken, 2020'de bu oran yüzde 87,26'ya yükseldi.
Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. Geçen yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u ilk 3 tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girmeye hak kazanırken, 2020'de bu oran yüzde 82'ye yükseldi.
- Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 40 arttı
MEB son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi.
Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020'de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13'e yükseldi. Diğer taraftan, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Bu sonuçlar, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.
- Yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı arttı
MEB başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmelerini sağlamak için Ankara'da ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurmuştu. Her iki okul geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci almıştı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci yerleşmişti.
Bu sene her iki okul da yüzde 1'lik dilimden öğrenci almaya devam ederken bu okullara İstanbul'da yeni bir okul daha eklendi.İstanbul'da ilk kez öğrenci alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüzde 0,47'lik öğrenci diliminden öğrenci aldı. Diğer taraftan MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, İSO, İTO ve İTÜ arasında iş birliği kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.
- Süreç sonunda herkes yerleştirilecek
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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#LGS2020'de, kız öğrencilerimiz, tüm alt testlerde erkek öğrencilerimizden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip oldu.
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#LGS2020'de, %1'lik başarı diliminden öğrenci alan meslek liselerinin sayısı arttı.
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#LGS2020'de, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 2019 yılına göre en yüksek öğrenci artış oranına sahip lise türü oldu.