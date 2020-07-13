LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanır? 2020 Lise taban puanları!
Lise taban puanları ve kontenjanları, Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan LGS sınavının ardından beklenmeye başlandı. Bu yıl 16 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan LGS sonuçları sonrası, lise tercihleri 2020 LGS yüzdelik dilim ve taban puanları ışığında alınacak. MEB'in ilan edeceği lise taban puanları, tarihlerinin başlaması ile netleşecek. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanır? İşte, 2020 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimleriyle ilgili ayrıntılar.
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İki oturum halinde uygulanan LGS sınavı tercih işlemleri tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından başlayacak. 16 Temmuz Perşembe günü merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. 2020 lise taban puanları, tercih kılavuzuyla beraber ilan edilecek. İşte, LGS yüzdelik dilim, kontenjanlarıyla ilgili bilgiler.
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LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Henüz 2020 lise puanları açıklanmadı.
20 Haziran tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tercihlerle ilgili şu açıklamaları yaptı;
“Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz'da açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz Perşembe günü merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.