LGS soru kitapçıkları verilecek mi? LGS 2023 sınav kitapçıkları öğrencilere ne zaman verilecek, nasıl alınır? MEB'den açıklama!

LGS sınavına bu sene 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. ki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından cevap anahtarı da yayınlandı. Peki LGS kitapçıkları verilecek mi, ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...