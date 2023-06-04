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LGS soru kitapçıkları verilecek mi? LGS 2023 sınav kitapçıkları öğrencilere ne zaman verilecek, nasıl alınır? MEB'den açıklama!

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#LGS 2023#MEB#LGS Soru Kitapçıkları Ne Zaman Verilecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 18:08

LGS kitapçıklarının öğrencilere verilip verilmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınavın ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı bugün binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla soru ve cevap anahtarı da www.meb.gov.tr yayımlandı. Peki LGS kitapçıkları verilecek mi? LGS sınav sınav kitapçıkları öğrencilere ne zaman verilecek, nasıl alınır? İşte o sorunun yanıtı...

1/3LGS soru kitapçıkları verilecek mi LGS 2023 sınav kitapçıkları öğrencilere ne zaman verilecek, nasıl alınır MEBden açıklama

LGS sınavına bu sene 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. ki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından cevap anahtarı da yayınlandı. Peki LGS kitapçıkları verilecek mi, ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

2/3LGS 2023 KİTAPÇIKLARI VERİLECEK Mİ

LGS 2023 KİTAPÇIKLARI VERİLECEK Mİ?

2023 LGS cevap anahtarı sınavdan kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçığını talep ederse alabilecek.

3/3LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK, NASIL ALINIR

LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK, NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığından paylaşılan bilgilere göre öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

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