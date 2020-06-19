LGS kitapçıkları ne zaman verilecek?

OKUL VE SALON SAYISI ARTTI Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.



Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.



Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girecek. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken, Bakanlık bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı. Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okullar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.



Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.



Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.