Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sınava girecek adaylar da soru kitapçıklarını ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Peki, LGS kitapçıkları ne zaman verilecek?
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Heyecanla beklenen LGS için beklenen gün geldi. MEB tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak. Birinci bölüm 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. İşte, 'LGS kitapçıkları ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtı...
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KİTAPÇIKLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek. Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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OKUL VE SALON SAYISI ARTTI
Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girecek. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken, Bakanlık bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı. Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okullar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.
Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.