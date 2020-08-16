LGS ikinci tercihler ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarının ardından şimdi de ikinci tercih olarak nitelendirilen nakil işlemleri merak konusu oldu. Söz konusu tercihler için başvurularını tamamlayan liseli adayları, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin merak ettiği konu oldu. Eğitim hayatlarına devam edecekleri liseleri tercih etmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesine kilitlenen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Lise tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber, LGS 2. tercihlerini yapan veli ve öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. Sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.
3
Abone Ol
LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.
4
Abone Ol
2. VE 3. TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.
Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.