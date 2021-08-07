LGS ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakil sonuçları MEB. gov.tr'de olacak!
LGS 2. nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuruları 6 Ağustos'ta sona erdi. MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından lise nakil sonuçları MEB.gov.tr'den yapılacak duyurunun ardından e-Okul üzerinden sorgulanacak İstedikleri liselere girmek isteyen adayların tercihlerinin sona ermesiyle sonuçlar için beklentiler hafta başına çevrildi. Peki, LGS ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, lise 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Lise 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı MEB sınav takviminde belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise 2. nakil tercihleri 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşti. 2. nakil tercihlerinin sonuçları 9 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanacak.
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LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü erişime açılacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi
Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.”
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Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.