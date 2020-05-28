Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisine yönelik düzenlenecek 2020 LGS öncesi araştırmalar hız kazandı. Haftalardır sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci ve öğrenci ailesi de haziran ayına kısa süre kala, LGS sınav tarihine odaklandı. Öte yandan LGS sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, LGS giriş belgesi ne zaman alınacak?
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200 LGS için geri sayım devam ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan LGS sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerinin belli olacağı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, 2020 LGS sınavına ilişkin ayrıntılar...
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LGS NE ZAMAN?
2020 Liselere Giriş Sınavı Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak.
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1000 SORULUK DESTEK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlık sürecinde, öğrencilere örnek sorular ve çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı 2'nci çalışma soru destek paketi yayımlandı.
8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta yayımlandı. Bugün erişime açılan 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları 2'nci destek paketiyle birlikte toplam 2 bin 516 soru, öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Öğrenciler, destek paketine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN?
LGS sınav kılavuzunun güncellenmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bu sene öğrencilerin kendi okullarında LGS'ye gireceklerini açıkladı.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygungörülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.