LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama geldi!
LGS'nin ertelenme durumu, MEB okullarında sınavların ileri bir tarihe alınmasının ardından gündeme geldi. Tam kapanma dönemi ile beraber alınan kararla okullarda 3 Mayıs sonrası yapılması planlanan dönem sınavlarının ertelendiği bildirildi. Eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği "LGS ertelenecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor." dedi. İşte, ayrıntılar.
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LGS'nin ne zaman yapılacağı ve ertelenip ertelenmeyeceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğrenci ve velilerin merak ettiği konu ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk bir kısım öğrencilerin sınavların ertelenmesini istediğini belirtti. LGS sınavlarında erteleme durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Selçuk net açıklama yaparak, "Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
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LGS ERTELENECEK Mİ?
Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı.
Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.
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LGS'de alınan Korona önlemleri
Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;
"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.
Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.
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Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.
Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.
Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."
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Sorular zor mu olacak?
"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."