LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla okulların kapalı olması ve pek çok faaliyetin yerine getirilememesi üzerine LGS ertelenecek mi sorusu da gündemde yer almaya başladı. Binlerce öğrenci ve velinin merakla araştırdığı LGS ertelenecek mi sorusu, Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yöneltildi. Peki, Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasına göre LGS ertelenecek mi ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylar



LGS ERTELENECEK Mİ?



Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı'nın canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin 21 Haziran'a alınacağına yönelik iddialarına cevap verdi. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı;



Pazartesi akşam bununla ilgili bir açıklama olacak. Açıklığa kavuşur. Bu mesele eskiden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi için hemen karar verdiği ve tamamladığı süreç değil. Artık bu kararlar birçok bakanlığın birlikte istişare ederek ve görüş alışverişi yaparak karar vermesi gereken bir şey. Bu anlamda neden sadece Milli Eğitim Bakanlığı karar vermiyor şeklinde düşünceler de var. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, sağlık bakanlığı ne diyecek ve diğer sektörlerde durum nedir, bütün bunların ele alınarak verilmesi gereken bir karar. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, pazartesi günü yapılacak toplantının sonucunda ortaya çıkan tabloyla bu işin açıklığa kavuşturulacağını birkaç kez de ifade etti.