LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Öğrenciler, eğitimciler ve velilerin yakından takip ettiği LGS ertelenecek mi sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı. Sosyal medyada bazı kullanıcıların sınavın erteleneceğini ve 21 Haziran tarihini iddia etmeleri üzerine en net cevap Bakan Selçuk tarafından verildi. Peki, LGS ertelenecek mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı önemli bilgiler
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Koronavirüs önlemleri dolayısıyla okulların kapalı olması ve pek çok faaliyetin yerine getirilememesi üzerine LGS ertelenecek mi sorusu da gündemde yer almaya başladı. Binlerce öğrenci ve velinin merakla araştırdığı LGS ertelenecek mi sorusu, Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yöneltildi. Peki, Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasına göre LGS ertelenecek mi ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylar
LGS ERTELENECEK Mİ?
Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı'nın canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin 21 Haziran'a alınacağına yönelik iddialarına cevap verdi. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı;
Pazartesi akşam bununla ilgili bir açıklama olacak. Açıklığa kavuşur. Bu mesele eskiden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi için hemen karar verdiği ve tamamladığı süreç değil. Artık bu kararlar birçok bakanlığın birlikte istişare ederek ve görüş alışverişi yaparak karar vermesi gereken bir şey. Bu anlamda neden sadece Milli Eğitim Bakanlığı karar vermiyor şeklinde düşünceler de var. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, sağlık bakanlığı ne diyecek ve diğer sektörlerde durum nedir, bütün bunların ele alınarak verilmesi gereken bir karar. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, pazartesi günü yapılacak toplantının sonucunda ortaya çıkan tabloyla bu işin açıklığa kavuşturulacağını birkaç kez de ifade etti.
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SINIF GEÇME
Sınıfta kaldınız demek kolay. İkinci dönem daha iyi çalışacaktım diyebilir çocuklar. Çocukların elinden bu hakkı almak istemiyoruz. Sınıf geçme kolaylaşıyor değil. Buna çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından da bakmak lazım. önemli olan MEB'in çalışması ödevini yapması. Biz gerekeni yapacağız diyerek topluma deklarasyonda bulunuyoruz. Çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek öğrenci için olsun. Sorumluluk sınavlarının yapılması suretiyle çocuğumuzun eksiğini giderir hak kaybını önleriz. Sonra eksikliklere bakarız, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Temel eğitimde de bu böyle. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir.
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Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz. Atanan öğretmenlerimizin okulu yok, sınıfı, öğrencisi yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkânımız yok. Burada durum o kadar net ki okul açıldığında göreve başlayacaklar. PİKTES öğretmenlerinin sorununu geçen hafta çözdük. Kadro beklentileri var. Kadrolu öğretmenliğin bir sınavı var, kim kazanırsa öğretmenliği alır.
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SORUMLULUK SINAVLARI EYLÜL, HAZİRAN VE OCAKTA
Biz bu süreçte sadece kazanımlara dayalı eksiklikle bir bakış açısına sahip olamayız. Aileyi de, anne babayı da, çocuğun ruh sağlığını da düşünmeliyiz. Emin olun bu akademik eksiklikler kazanımlardaki telafi edilmesi gereken hususlar kısa sürede telafi edilir. Birinci dönem zayıf almışsınız sınıfta kaldınız demek kolay. Belki ikinci dönem daha iyi çalışacaktım, düzeltecektim notlarımı böyle imkanım olmadı diyebilir. Ben çocukların elinden bu hakkını almak istemiyorum. Sınıf geçmek kolaylaşıyor, demek doğru değil. Çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından bakmak lazım. Önemli olan MEB'in ödevini yapması. Biz ödevimizi yapacağız ki çocuklarımızdaki eksikliklerini tamamlamak konusunda sorumluluğu üstleniyoruz. Gerekeni yapacağız. Merak etmeyin diyerek topluma bir deklarasyonda bulunuyoruz. Bu anlamda eğer çocuğumuz devamsızlıktan kalmamışsa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencisi için olsun, sorumluluk sınavını halledip bu sınavlarla ilgili olarak da bir bölüm kazanacak.
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Eylülde haziranda ve ocak ayında sorumluluk sınavları yapılacak. Bu çocuklarımızın eksiğini giderir, hak kaybını önleriz. Sonra da bu eksikleri nasıl tamamlarız, sonra da bunu ne kadar sürede tamamladık diye bakarız. Temel eğitimde de bu böyle. İlkokul bir, iki, üçüncü sınıflardaki öğrencinin başarısı ilk dönem başarılarına göre değerlendiriliyor. Ama bazı durumlarda velinin talebi olursa çocuğun sınıf tekrarı da yapılabilir tabi. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir. Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz.