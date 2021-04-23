LGS ertelenecek mi? 2021 LGS ne zaman? İşte en son gelişmeler
LGS sınavının ertelenme durumu, öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından LGS sınavına gözler çevrildi. Veli ve öğrenciler MEB'in yapacağı açıklama ile 'LGS sınavı ertelenecek mi?' sorusuna yanıt alacaklar. LGS oturumunun akıbeti vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre netleşecek. İşte, en son gelişmeler...
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'LGS ertelenecek mi? sorusu, Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi dolayısıyla pek çok öğrenci ve velisinin aklındaki soru işareti olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki Liselere Giriş Sınavı (LGS) için müracaatlarını gerçekleştiren öğrenciler, çalışmalarına da aralıksız devam ederken bu soruya yanıt aramaya başladı. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığı'nıun yetki alanında yer alan LGS, vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre yön kazanacak. Sınavın gerçekleşeceği tarihlerde herhangi bir olumsuzluk öngörülmesi halinde LGS sınavı Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, karar merci ise Kabine Toplantısı olacak.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sonraki iki hafta için kararlar, bu toplantıda alınacak.