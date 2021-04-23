Gündem Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 12:23 | 23 Nisan 2021 - 12:23

LGS ertelenecek mi? 2021 LGS ne zaman? İşte en son gelişmeler

LGS sınavının ertelenme durumu, öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından LGS sınavına gözler çevrildi. Veli ve öğrenciler MEB'in yapacağı açıklama ile 'LGS sınavı ertelenecek mi?' sorusuna yanıt alacaklar. LGS oturumunun akıbeti vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre netleşecek. İşte, en son gelişmeler...