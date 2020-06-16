LGS ertelendi mi? Bakan Selçuk'tan sınava yönelik önemli açıklamalar
Bir süredir pek çok öğrencinin gündeminde yer alan LGS ertelendi mi sorusu, sınava günler kala araştırılmaya devam ediliyor. Sınavda erteleme durumu söz konusu olmazken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Öğrencilerin olumsuz bir tablo ile karşılaşmamaları amacıyla LGS öncesi alınan önlemler hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, katıldığı bir canlı yayında son durum hakkında gelişmeleri aktardı. İşte, LGS için geri sayım devam ederken Bakan Selçuk'un sınav için yaptığı önemli açıklamalar
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Bu hafta sonu tüm yurtta tamamlanacak olan LGS öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Salgın nedeniyle sınavda bazı önlemler alındığını ifade eden Bakan Selçuk, son durumu kamuoyu ile paylaştı. İşte, LGS için geri sayım başlarken Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar;
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LGS'de alınan Korona önlemleri
"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.
Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.
Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.
Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.
Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."
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Sorular zor mu olacak?
"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."
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31 Ağustosta başlayacak 3 haftalık eğitim zorunlu mu olacak?
"31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz."
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EBA eğitimi devam edecek mi?
EBA üzerinden uzaktan eğitim yaz tatili süresince de sürecek.
2000'in üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci EBA'da bulundu. 1 milyon 30 bin öğretmen EBA üzerinden faaliyette bulundu.