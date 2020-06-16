LGS ertelendi mi? Bakan Selçuk'tan sınava yönelik önemli açıklamalar

Sorular zor mu olacak? "Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."