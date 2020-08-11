LGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte LGS 2. tercihlerinin başlayacağı tarih!

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.



Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.