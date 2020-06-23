LGS cevap anahtarı ve soru kitapçıkları! LGS 2020 soruları MEB ekranı!
LGS soruları ve cevap anahtarı ile öğrencilerin sınava yönelik araştırmaları devam ediyor. LGS puan hesaplama yapabilmek için sınav sonuçları açıklanmadan önce LGS soruları ve cevap anahtarı ile sağlama yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, LGS 2020 soruları için sözel ve sayısal kitapçıkları
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MEB 2020 LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından öğrencilerin sorgulamaları yoğunlaştı. MEB'in açıklama yapması ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması yapan adaylar, doğru/yanlış sayısını hesaplamak istiyor. İşte, 2020 LGS soru ve cevap anahtarı ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesinin ardından, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından adayların ve velilerin araştırması hız kazandı. İşte, 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı...
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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CEVAP ANAHTARI EKRANI
LGS soruları ve cevap anahtarı bulunan kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan sınav kitapçıkları 22 Haziran itibariyle okullardan temin edilebilecek.