LGS cevap anahtarı ve soru kitapçıkları! LGS 2020 soruları MEB ekranı!

MEB 2020 LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından öğrencilerin sorgulamaları yoğunlaştı. MEB'in açıklama yapması ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması yapan adaylar, doğru/yanlış sayısını hesaplamak istiyor. İşte, 2020 LGS soru ve cevap anahtarı ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...



LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesinin ardından, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından adayların ve velilerin araştırması hız kazandı. İşte, 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı...