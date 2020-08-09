LGS boş kontenjanları 2020! 1. Nakil için MEB LGS boş kontenjanlar açıklandı mı?

Lise nakil boş kontenjanları, LGS tercih sonuçları sonrasında pek çok öğrencinin 1 numaralı gündemini oluşturacak. LGS tercih sonuçları ile birlikte istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil ile şansını deneyecek. Peki, lise nakil boş kontenjanları nasıl öğrenilebilecek? İşte, LGS lise nakil ve boş kontenjanları hakkında merak edilen bazı bilgiler



LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.



Boş kontenjanlar ise şu şekilde öğrenilebilecek;